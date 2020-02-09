Восемь человек находятся в крайне тяжелом состоянии после драки в Казахстане

В результате массовой драки, которая произошла на юге Казахстана, восемь пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявила вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Лязат Актаева в ходе брифинга.

«За медицинской помощью обратились 160 человек, госпитализировано 50 участников драки. Состояние 30 пациентов - стабильно тяжелое», - отметила представитель ведомства.

Актаева добавила, что за амбулаторной помощью обратились 115 человек.

Напомним, что массовая драка в в Кордайском районе Жамбылской области в Казахстане с участием сначала 70 человек, к которым чуть позже присоединились еще около 300, унесла жизни 10 человек. Задержаны более 50 участников беспорядков. По данным властей, причиной драки стал бытовой конфликт. Однако в Министерстве внутренних дел считают, что причиной беспорядков является дорожный инцидент.