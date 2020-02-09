Американский истребитель создал «песчаную бурю» при взлете и засыпал песком зрителей: видео

В Сети появились кадры прохода американского истребителя F/A-18 Hornet на предельно малой высоте. Взлетая, воздушное судно подняло за собой столб пыли и песка, засыпав зрителей, которые снимали происходящее на видео.

Как сообщается в Facebook, инцидент произошел в рамках учений пилотажной группы ВМС США «Голубые ангелы».

По предварительной информации, экстремальный взлет был осуществлен на полигоне El Centro в Калифорнии.