Американский истребитель создал «песчаную бурю» при взлете и засыпал песком зрителей: видео
Инцидент произошел, вероятно, в рамках учений пилотажной группы ВМС США «Голубые ангелы».
© Видео: Mb Cândido, YouTube © Фото: Mb Cândido, YouTube
В Сети появились кадры прохода американского истребителя F/A-18 Hornet на предельно малой высоте. Взлетая, воздушное судно подняло за собой столб пыли и песка, засыпав зрителей, которые снимали происходящее на видео.
Как сообщается в Facebook, инцидент произошел в рамках учений пилотажной группы ВМС США «Голубые ангелы».
По предварительной информации, экстремальный взлет был осуществлен на полигоне El Centro в Калифорнии.