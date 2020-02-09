Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета в Усинске

В аэропорту Усинска пассажирский лайнер авиакомпании Utair совершил жесткую посадку. Самолет вылетел из Москвы.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что воздушное судно приземлилось на «брюхо» и борт в спешке покидают пассажиры.

По информации паблика «112», у самолета возникли проблемы с шасси. В момент происшествия на борту было 94 пассажира. Информации о пострадавших нет.