Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета в Усинске
В момент происшествия на борту лайнера находились 94 пассажира.
© Видео: Аодслушано Аэрофлот, ВК © Фото: Подслушано Аэрофлот, ВКонтакте
В аэропорту Усинска пассажирский лайнер авиакомпании Utair совершил жесткую посадку. Самолет вылетел из Москвы.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что воздушное судно приземлилось на «брюхо» и борт в спешке покидают пассажиры.
По информации паблика «112», у самолета возникли проблемы с шасси. В момент происшествия на борту было 94 пассажира. Информации о пострадавших нет.