Вылетевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска
У самолета возникли проблемы с шасси, в результате чего транспортное средство «брюхом» прокатилось по взлетно-посадочной полосе.
© Видео: Аодслушано Аэрофлот, ВК © Фото: Александр Панин, instagram
Пассажирский самолет авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Воздушное судно вылетело из Москвы.
По данным паблика «112», у самолета возникли проблемы с шасси, в результате чего транспортное средство «брюхом» прокатилось по взлетно-посадочной полосе.
Также сообщается, что на борту в момент происшествия находилось 94 пассажира. О пострадавших информации нет.