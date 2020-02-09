Вылетевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска

Пассажирский самолет авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Воздушное судно вылетело из Москвы.

По данным паблика «112», у самолета возникли проблемы с шасси, в результате чего транспортное средство «брюхом» прокатилось по взлетно-посадочной полосе.

Также сообщается, что на борту в момент происшествия находилось 94 пассажира. О пострадавших информации нет.