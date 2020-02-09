Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса прокомментировал претензии заместителя главы польского МИД Павла Яблонского на репарации от Москвы.

«Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Надо идти вперед - это важно», - заявил он изданию «Собеседник».

Валенса назвал ситуацию во взаимоотношениях России и Польши неоднозначной.

«Когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения. Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона», - отметил экс-президент Польши.

По его мнению, важным шагом на пути к улучшению отношений между странами может стать диалог. Также Валенса подтвердил свое намерение приехать на парад Победы в Москву, если его пригласят.

Ранее Яблонский заявил о «безоговорочном» праве страны на российские выплаты за якобы нанесенный ущерб во время Второй мировой войны. Это требование российские политики назвали абсурдным. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя его высказывания, призвала Яблонского «перестать шаромыжничать».