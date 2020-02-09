Перекрыты четыре полосы: на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с каршерингом
По предварительной информации, произошло столкновение четырех автомобилей.
© Фото: Кутузовский mskdtp, Вконтакте
Движение автотранспорта перекрыто на четырех полосах на Кутузовском проспекте в Москве из-за ДТП.
«В 12.28 на Кутузовском проспекте в районе дома 48 произошло ДТП четырех ТС», - сообщает Госавтоинспекция Москвы в Twitter.
На кадрах видно, что среди них разбита машина каршеринга. К месту аварии прибыла пожарная машина.
По предварительным данным, пострадал один человек. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.