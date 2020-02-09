Скончался звезда сериала «Стар Трек» и «Титаник»

В возрасте 77 лет скончался американский актер Кевин Конуэй, сыгравший в таких сериалах как «Стар Трек» и «Титаник».

О причинах смерти информация не раскрывается.

Отмечается, что актера не стало 5 февраля, но его менеджер сообщила об этом только накануне, пишет The Hollywood Reporter.

Конуэй начал свою карьеру в возрасте 24 лет и был известен по ролям в таких сериалах, как «Черный рыцарь», «Боги и генералы» и «Преодоление».