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В МВД назвали причину массовых беспорядков на юге Казахстана

Александра Арсентьева
12:22 09.02.2020
По версии ведомства, массовые беспорядки начались после дорожного инцидента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Массовые беспорядки в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт. Об этом рассказал заместитель главы МВД Алексей Калайчиди.

«Дорожный конфликт: одни ехали по дороге прямо - трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу…. Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте», - сказал Калайчиди в Нур-Султане, отметив, что инцидент произошел 5 февраля.

Он добавил, что информация о конфликте попала в соцсети и была растиражирована в мессенджерах, что в результате спровоцировало массовые беспорядки.

«Там появились рассылки в соцсетях. Люди, не задумываясь, рассылали, в результате молодежь поддалась», - приводит слова Калайчиди издание Zakоn.kz.

Массовые беспорядки произошли в Кордайском районе Жамбылской области в Казахстане. По последней информации, их жертвами стали десять человек, еще 50 госпитализированы. Также сотрудники полиции задержали почти 50 участников беспорядков. По данным властей, причиной беспорядков стал бытовой конфликт.

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