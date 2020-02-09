В Сочи загорелась школа: видео

В Сочи в общеобразовательной школе произошел пожар. Об этом рассказал «Звезде» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Никита Гавриляк.

«Сегодня в 10.30 по местному времени на пульт диспетчера сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу город Сочи Адлерский район улица Ульянова. Незамедлительно к месту происшествия направлены были силы и средства МЧС России», - сообщил он.

Было установлено, что возгорание произошло на цокольном этаже здания на площади 200 квадратных метров.

Как рассказал Гавриляк, эвакуация не производилась. В 11.46 по местному времени пожар был полностью ликвидирован.