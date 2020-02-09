Число жертв беспорядков в Казахстане возросло до 10 человек

Количество погибших в беспорядках и драках со стрельбой в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось до десяти.

Изначально сообщалось о восьми погибших. Позднее телеканал «Хабар 24» сообщил, что в больнице умер мужчина 1995 года рождения, потом скончался еще один пострадавший.

После беспорядков в Кордайском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что сотрудников органов госвласти, допустивших конфликт, а также провокаторов привлекут к ответственности.

Он отметил, что в настоящее время обстановка в районе стабилизирована. Токаев также поблагодарил соотечественников за ответственную гражданскую позицию.

Седьмого февраля конфликты между местными жителями произошли в селах Масанчи и Сортобе. По информации местных властей, в них участвовали около 1 тысячи человек. 123 человека обратились в больницы, 39 из них - с огнестрельными ранениями. Причиной беспорядков стал бытовой конфликт. По данным МВД, пять полицейских пострадали, трое из них получили огнестрельные ранения.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у участников беспорядков огнестрельное оружие и 54 бутылки с зажигательной смесью.

По факту случившегося МВД Казахстана возбудило уголовные дела по статьям об организации и участии в массовых беспорядках (статья 272 УК Казахстана) и об убийстве (статья 99 УК Казахстана).