Китай поблагодарил Россию за доставку в Ухань гуманитарного груза

Китайские представители выразили признательность России за доставку в Ухань гуманитарного груза, который включает в себя средства индивидуальной защиты. Их нехватка наблюдается в пострадавших районах Китая. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«При передаче гумпомощи китайские представители выразили искреннюю признательность российской стороне за оказываемое содействие в борьбе с эпидемией», - отметили во внешнеполитическом ведомстве России.

В воскресенье самолет МЧС России доставил в китайский город Ухань гуманитарный груз.

Китайские власти в конце прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Позднее было установлено, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. В Китае жертвами нового коронавируса стали уже 811 человек, заражены им почти 37,2 тысячи.