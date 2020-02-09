«Пик похолодания пройден»: в Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло

Аномально теплая погода вернется в Москву на следующей неделе, в столице будет пасмурно, ветрено, температура будет колебаться в районе нулевой отметки, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, минувшей ночью в столице воздух остывал до -11,3 а в Подмосковье до -13 градусов.

«Тем не менее, пик похолодания уже пройден», - сообщил «Звезде» синоптик.

Он рассказал, что уже в воскресенье погодные условия изменятся из-за влияния и прохождения верхнего теплого атмосферного фронта, который уже затянул небо Центральной России плотной облачностью. Таким образом, фронт открывает доступ к атлантическому воздуху, из-за чего температура станет выше.

«Мы ожидаем наступление оттепели, усилится ветер, в порывах будет достигать 15 метров в секунду, давление понизится до 733. Начиная со вторника и практически до конца недели характер атмосферных процессов будет определяться западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения. Это значит, что жителей всей Центральной России ждет пасмурная погода с осадками и околонулевыми температурами, а значит, и гололедные явления», - объяснил Тишковец.

По его словам, аномально высокий температурный фон продержится неделю-две. Из-за этого снежный покров, который сейчас составляет 6 сантиметров, уменьшится.

«Несколько сантиметров к концу зимы у нас будет, хотя в это время года по климату должно быть 30-35 сантиметров», - отметил синоптик.

Сегодня в Москве днем до -3, в Подмосковье -5. Атмосферное давление будет падать, составит 777 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный почти 5 метров секунду, добавил метеоролог. Также он отметил, что в понедельник ожидается непродолжительное окно хорошей погоды, днем выглянет солнце.