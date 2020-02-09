«Правило 90»: врач рассказал, как избежать проблем со здоровьем при сидячей работе

Офисные работники подвержены осаночному сколиозу. Об этом рассказал заслуженный врач РФ и мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Он отметил, что справиться с проблемами, которые могут привести к осложнениям со здоровьем, поможет «правило 90». Стопа, согласно нему, должна стоять ровно относительно пола, а угол между передней поверхностью бедра и туловищем при сидении должен быть равен 90 градусов, сообщил эксперт в эфире радио Sputnik.

Кабычкин добавил, что самым вредным положением является поза «нога на ногу», которая из-за сдавливания вен может вызвать варикозную болезнь, а также неблагоприятным образом отразиться на суставах.

Профилактикой от проблем с позвоночником и перенапряжения мышц можно считать небольшие прогулки после каждого часа сидения на месте.