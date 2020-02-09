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Опубликованы кадры спецоперации по ликвидации стрелка в Таиланде

Ирина Егорова
10:46 09.02.2020
Преступник до своей гибели убил 26 человек.
© Видео: Police Thailand News, Facebook © Фото: Police Thailand News, Facebook

В Сети появились кадры спецоперации по ликвидации стрелка в Таиланде в ТЦ. Съемка, очевидно, ведется одним из сотрудников полиции от первого лица. Слышны автоматная очередь и приказы спецназа.

Полицейское управление по борьбе с преступностью сообщило, что старший сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапхан Тхомма, устроивший стрельбу на улицах и в торговом центре города Накхонратчасима на северо-востоке страны, оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland в подвальном этаже торгового центра.

Напомним, что жертвами перестрелки стали 27 человек, в том числе один полицейский и сам стрелок. Еще 57 получили ранения. До того, как он появился в торговом центре «Терминал-21», мужчина убил своего командира и еще двоих человек на военной базе.

По словам премьера Таиланда, мотивом преступления стал конфликт с сослуживцами на бытовой почве из-за продажи дома.

Дипломатическое представительство ранее сообщало, что россиян среди пострадавших при стрельбе нет, а также выразило слова соболезнования семьям погибших. 

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