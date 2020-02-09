Зеленский и Папа Римский провели встречу в Ватикане

В субботу, 8 февраля, в Ватикане состоялась официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и Папы Римского Франциска.

В ходе встречи были затронуты важные темы по Украине, среди которых гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды, а также ситуация по обмену пленными.

«Обратился к Папе Франциска с просьбой помочь с освобождением украинский, находящихся на Донбассе, в Крыму и России», - говорится в сообщении на портале офиса президента.

Отмечается, что для украинского лидера было очень важно провести встречу именно в этот период - через два месяца после нормандского саммита в Париже и до запланированной встречи в Берлине.

По окончании встречи, Зеленский пригласил Его Святейшество на Украину.