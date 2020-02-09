Зеленский и Папа Римский провели встречу в Ватикане
В ходе переговоров были подняты важные вопросы, касающиеся Украины.
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В субботу, 8 февраля, в Ватикане состоялась официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и Папы Римского Франциска.
В ходе встречи были затронуты важные темы по Украине, среди которых гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды, а также ситуация по обмену пленными.
«Обратился к Папе Франциска с просьбой помочь с освобождением украинский, находящихся на Донбассе, в Крыму и России», - говорится в сообщении на портале офиса президента.
Отмечается, что для украинского лидера было очень важно провести встречу именно в этот период - через два месяца после нормандского саммита в Париже и до запланированной встречи в Берлине.
По окончании встречи, Зеленский пригласил Его Святейшество на Украину.