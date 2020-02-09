СМИ: таиландский стрелок при побеге убил сотрудника спецназа

В ходе перестрелке на многоэтажной стоянке торгового центра Terminal 21 Таиланда, погиб один из сотрудников спецназа.

«Во время перестрелки с преступником, когда он покидал здание торгового центра, погиб один боец спецназа, еще один боец получил ранение», - пишет РИА Новости.

На данный момент никаких официальных заявлений от военных не поступало.

Отмечается, что стрелок является профессиональным военным, инструктором по стрельбе и снайпером, который имеет навыки по программе сил спецназначения.

Ранее сообщалось, что количество раненых в результате стрельбы увеличилось до 31 человека, при этом 10 из них находятся в тяжелом состоянии.