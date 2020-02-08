Возбуждено дело по факту ДТП с детской спортивной командой в Кузбассе

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП в Кемеровской области, которое произошло 7 января, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ. Микроавтобус Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Lada.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")», - говорится в сообщении.

Микроавтобус перевозил детскую спортивную команду по сноуборду, восемь спортсменов в возрасте 12-14 лет в сопровождении тренера, из Магадана. Авария произошла по пути в аэропорт Новокузнецка. Водитель легкового автомобиля погиб, восемь пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу с ссадинами, ушибами и травмами средней тяжести.

Следователи проверят правила перевозки пассажиров, и проведут автотехническую экспертизу, которая определит техническое состояние автобуса. В качестве подозреваемого будет допрошен тренер команды.