Испытания провалены: многообещающую вакцину от ВИЧ признали не работающей

Ключевые испытания многообещающей вакцины от ВИЧ-инфекции прекращены досрочно, так как ученые признали ее не работающей, сообщает The Guardian со ссылкой на Национальные институты здравоохранения США.

Вакцину HVTN 702 разрабатывали для штамма вируса, который наиболее распространен в Южной Африке, где и проводились испытания. Она тестировалась более чем на 5000 мужчинам и женщинах без ВИЧ в возрасте от 18 до 35 лет. Половина участников получали вакцину, а остальные - плацебо. Испытания признали нецелесообразными, так как зафиксировано примерно равное количество зараженных в двух группах, 129 человек против 123.

Эксперимент проходил с 2016 года, и планировалось продолжать до 2022. Таким образом, исследование стоимостью около 104 миллионов долларов прервали досрочно. Это была первая вакцина, которая дошла до третьей стадии, когда лекарства тестируют на людях.