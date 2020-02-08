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Миф о вреде кофе опровергли

Ирина Егорова
07:53 08.02.2020
По словам эксперта, в кофейных зернах содержатся также витамины и многие нужные организму микроэлементы.
Миф о вреде кофе опровергли
© Фото: Shan Yuqi, Xinhua, Globallookpress

Кофе при умеренном употреблении никакого вреда организму взрослого здорового человека не принесет. К тому же калорийность чашки кофе без сахара, молока и прочих добавок близка к нулю. А в кофейных зернах содержатся витамины и многие нужные организму микроэлементы. При обжарке многие витамины теряются, но термическую обработку выдерживают витамины группы В. Кофе является проводником витамина С.

«Во время войны люди ели кофе как кашу. Это вполне полноценное зерно, в котором заключены все необходимые вещества. Также в кофе много микроэлементов, которые дают питание клеткам организма», – подчеркнула агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова.

Ощущение прилива энергии достигается за счет воздействия кофеина, из-за этого эксперт посоветовала детям не употреблять напиток, так как «отклонения могут отразиться в будущем».

«Кофе сильнее влияет на организм, чем чай. Если чай влияет в течение восьми часов, кофе влияет в течение двух часов. Поэтому настоящий кофе лучше детям не пить», - цитирует Тихонову радио Sputnik

По ее словам, в эти два часа сердце и мозг работают в повышенном режиме. Но дополнительную энергию напиток не приносит, так как в нем нет калорий.

Также, если выпивать четыре чашки в день, то кофе поможет похудеть

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