Посол России пообещал Латвии ответ Москвы за травлю журналистов

Москва не оставит без ответа травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов. В Латвии ранее банки стали массово отказывать в обслуживании представителям СМИ, сотрудничающим с российскими изданиями. Им стали блокировать или закрывать счета, и отказываются открывать новые. Это является противоречием директиве Европарламента, согласно которой резидент любого государства ЕС может открыть в этой стране счет для основных платежей, если человек не занимается отмыванием денег или финансированием терроризма. Лукьянов сравнил блокировку счетов с бандитизмом 90-х.

«Конечно, мы вступимся за журналистов, будем отвечать в рамках международного права, международных договоров государств, накладывающих такие ограничения на журналистов. Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм, которые они подписали», - прокомментировал ситуацию глава дипмиссии.

По его словам, надежды на результат мало, так как сейчас работают «двойные стандарты». В реальности происходит деление на «своих» и «чужих», при этом последним «пытаются закрыть рот», а свобода слова декларируется лишь на словах, передает Sputnik Латвия.

С 1 января Таллин вынудил сотрудников Sputnik разорвать трудовые отношения с головной организацией МИА «Россия сегодня» из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей балтийской республики.

Официальный Таллин свое решение мотивирует тем, что информационное агентство находится в санкционном списке.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию давления на журналистов «удивительным цинизмом», и пообещал поддерживать работу Sputnik в других странах.

Многие журналисты выступили в поддержку своих коллег. Ведущие телеканала «Звезда» выходили в эфир в желтых жилетах, как и официальный представитель МИД Мария Захарова, которая выступала на брифинге под цветом издания.