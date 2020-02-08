Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.

По его словам, пенсия у него ниже, чем у телеведущей Елены Ханги, получающей 23 тысячи рублей.

«Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать», - отметил 76-летний режиссер.

Гусман в беседе с Teleprogramma, сказал, что привык искать альтернативные пенсии источники дохода.

«Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается», - аргументировал он.

«Обычную пенсию», чуть больше двадцати тысяч рублей получает юморист Евгений Петросян. Чуть меньше него - у Регины Дубовицкой.