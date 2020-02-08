Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Он отметил, что о пенсии разговаривать не привык. По его словам, режиссер всегда ищет альтернативные источники дохода.
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Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
По его словам, пенсия у него ниже, чем у телеведущей Елены Ханги, получающей 23 тысячи рублей.
«Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать», - отметил 76-летний режиссер.
Гусман в беседе с Teleprogramma, сказал, что привык искать альтернативные пенсии источники дохода.
«Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается», - аргументировал он.
«Обычную пенсию», чуть больше двадцати тысяч рублей получает юморист Евгений Петросян. Чуть меньше него - у Регины Дубовицкой.