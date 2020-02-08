Исторический рекорд: в Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла

Эксперты Всемирной метеорологической организации полагают, что это не последние температурные рекорды на территории Антарктиды и необходимо держать на контроле частоту и вероятность природных аномалий.

«В этот полдень, 6 февраля, на базе Эсперанса был зафиксирован новый исторический рекорд (с 1961 года) температуры +18,3 градуса», - говорится в сообщении Национальной метеорологической службы Аргентины в Twitter.

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