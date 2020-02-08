Исторический рекорд: в Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла
На научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной в самой северной точке Антарктического полуострова, был зафиксирован абсолютный температурный рекорд.
«В этот полдень, 6 февраля, на базе Эсперанса был зафиксирован новый исторический рекорд (с 1961 года) температуры +18,3 градуса», - говорится в сообщении Национальной метеорологической службы Аргентины в Twitter.
Согласно данным, до этого температурный рекорд составлял +17,5 градуса и был констатирован 24 марта 2015 года.
Эксперты Всемирной метеорологической организации полагают, что это не последние температурные рекорды на территории Антарктиды и необходимо держать на контроле частоту и вероятность природных аномалий.
Отмечается, что температурной нормой для февраля считается +1 градус.