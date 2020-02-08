Давшего показания против Трампа сотрудника Белого дома отправили в отставку

В Администрации Соединенных Штатов отправили в отставку сотрудника Совета национальной безопасности, эксперта по Украине подполковника Александра Виндмана, который проходил в качестве одного из свидетелей по делу об импичменте Дональда Трампа.

Решение Белого дома стало известно через два дня после того как на слушаниях он дал показания против американского президента.

Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше. Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду

«Ни у одного американца не возникает вопроса, почему этого человека уволили, почему в стране сейчас на одного солдата меньше. Подполковник Виндман был уволен за то, что сказал правду», - цитирует агентство Reuters адвоката Виндмана.

В своих показаниях подполковник заявлял, что Трамп оказывал давление на Киев для того, чтобы они провели расследование дела деятельности сына бывшего вице-президента США - Джо Байдена, предполагаемого соперника на президентских выборах.