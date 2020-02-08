В России не будут вводить ограничения по продаже защитных масок

Минпромторг не будет вводить ограничения по продаже медицинских масок в аптеках. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров. Он сообщил, что Россия способна нарастить производство защитных масок почти втрое - до одного миллиона штук в день - и никакого дефицита не будет.

«Объем будет обеспечивать ту потребность, которая есть внутри страны. При этом мы подготовили на отгрузку, например в рамках гуманитарной помощи в Китай, два миллиона масок. Поэтому дистрибьюторы и сами производители нацелены в первую очередь на то, чтобы обеспечить внутренние потребности как в госпитальном, так и в аптечном сегменте», - подчеркнул Мантуров.

Некоторые аптеки на фоне ситуации с коронавирусом взвинтили цены на маски. Владимир Путин потребовал лишать лицензии сети, которые допустили подобные накрутки.