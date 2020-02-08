На юго-востоке Москвы перекроют часть улиц из-за шествия

В субботу, 8 февраля, на юго-востоке Москвы с 14.00 до 16.00 будет ограничено движение транспортных средств в связи с проведением шествия. Об этом говорится в заявлении информационного центра столичного транспортного комплекса.

В частности перекрытыми окажутся улицы Перерва и ее дублеры между Люблинской и Белореченской улицами, дублер Люблинской между улицами Перерва и Новомарьинской по нечетной стороне,а также Мячковский бульвар между улицами Перерва и Новомарьинской.

Помимо этого, ограничения коснутся Братиславской улицы - между улицами Верхние Поля и Новомарьинской, и Перервинский бульвар - между улицами Перерва и Новомарьинской.