Мадуро: у России важная роль в построении нового мира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Россия играет важную роль в построении нового мира основанного на уважении. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Также в обращении говорится, что вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым он направил «теплосердечное послание дружбы и солидарности мужественному российскому народу и нашему брату - президенту Владимиру Путину».

Запись на странице Мадуро появилась после деловой встречи с Сергеем Лавровым, на которой также присутствовали вице-президент Делси Родригес и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.

В свою очередь глава российского МИД по итогам встречи сообщил, что Москва с нетерпением ждет лидера Венесуэлы на торжествах в честь 75-летия Победы в мае 2020 года.