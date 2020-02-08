Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722

Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722 человек, сообщает госкомитет по гигиене и здравоохранению КНР. При этом в провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения вируса, умерло уже 699 человек.

При этом 2050 человек выздоровели после лечения. Всего в стране зафиксировано 31 774 случая заражения инфекцией.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане власти Китая сообщили ВОЗ 31 декабря. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

Россиян, пожелавших покинуть китайскую провинцию Хубэй из-за эпидемии, эвакуировали самолеты Воздушно-космических сил РФ. В Ухань за российскими гражданами прибыли два Ил-76МД. В первом разместили группу из 80 человек, во втором - еще 64. Среди летевших было четверо детей: старшему - 4 года, а младшему - всего 7 месяцев.

Специалисты рассказали «Звезде», почему для транспортировки российских граждан были задействованы именно самолеты ВКС РФ, а не гражданские воздушные суда.

К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил о дефиците медицинских масок по всему миру. Отмечается, что на данный момент запасы и резервы истощены на 4-6 месяцев.

В РФ также отмечается дефицит защитных средств из-за резко возросшего спроса на медицинские маски в связи с опасностью прихода коронавируса.

Как установила Федеральная антимонопольная служба, факты снижения запасов медицинских масок наблюдаются у оптовых организаций и производителей.