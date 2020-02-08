Теплая зима в России может привести к исчезновению комаров
Аномально теплая зима 2020 года может привести к исчезновению комаров на территории России, заявил директора института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна.
По его словам, ничего хорошего в этом факте нет, так как вымирание насекомых негативно повлияет на популяцию различных видов рыб из-за нехватки пищи из-за чего произойдет серьезный сбой в экосистеме.
«Мальки рыб едят личинки комаров - это существенная часть их пропитания, а многие насекомоядные питаются и взрослой особью», - пояснил «Звезде» эксперт.
Однако он добавил, что происходящее не критично и коснется в основном центральной и черноземной России
«Через 2 года все выровняется, если не будет других похожих событий которые будут бить в те же ослабленные нынешней зимой точки», - заключил Данилов-Данильян.