Теплая зима в России может привести к исчезновению комаров

Аномально теплая зима 2020 года может привести к исчезновению комаров на территории России, заявил директора института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна.

По его словам, ничего хорошего в этом факте нет, так как вымирание насекомых негативно повлияет на популяцию различных видов рыб из-за нехватки пищи из-за чего произойдет серьезный сбой в экосистеме.

«Мальки рыб едят личинки комаров - это существенная часть их пропитания, а многие насекомоядные питаются и взрослой особью», - пояснил «Звезде» эксперт.

Однако он добавил, что происходящее не критично и коснется в основном центральной и черноземной России