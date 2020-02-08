Исполнитель песни «Яблоки на снегу» обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Михаил Муромов, известный как исполнитель легендарного хита «Яблоки на снегу» считает, что виновницей его неудачной карьеры стала Алла Пугачева.

В качестве аргумента этому он назвал серьезную конкуренцию, которую певица некогда опасалась, из-за чего якобы и платила знакомым на телевидении, чтобы артиста не показывали.

«Ей не нужны были звезды. Всех убрала эта Алла», - заявил Муромов в интервью Собеседник.ru.

На большую сцена Михаил Муромов вышел в конце 80-х, когда ему было 35 лет.