СМИ: таиландский стрелок смог сбежать из здания ТЦ
По последним данным, жертвами перестрелки стали 20 человек, еще 31 - пострадали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zhang Keren XinHua Globallookpress
Стрелку, открывшему стрельбу в одном из торговых центров Таиланда, удалось скрыться, пишет РИА Новости.
Незадолго до этого сообщалось, что сотрудники спецназа провели поисковую операцию в на территории ТЦ, но не нашли ни преступника, ни удерживаемые им заложники.
Количество раненых в результате стрельбы более 30 человек получили ранения различной степени тяжести, 20 человек были убиты.
По информации Посольства РФ, наших соотечественников среди погибших и пострадавших при инциденте в ТЦ не было.