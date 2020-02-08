СМИ: таиландский стрелок смог сбежать из здания ТЦ

Стрелку, открывшему стрельбу в одном из торговых центров Таиланда, удалось скрыться, пишет РИА Новости.

Незадолго до этого сообщалось, что сотрудники спецназа провели поисковую операцию в на территории ТЦ, но не нашли ни преступника, ни удерживаемые им заложники.

Количество раненых в результате стрельбы более 30 человек получили ранения различной степени тяжести, 20 человек были убиты.

По информации Посольства РФ, наших соотечественников среди погибших и пострадавших при инциденте в ТЦ не было.