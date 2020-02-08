СМИ: таиландский спецназ не нашел стрелка и заложников в ТЦ

Спецназ Таиланда провел поисковую операцию в торговом центре Таиланда, где сегодня днем военнослужащий национальной армии открыл стрельбу по людям, однако ни преступник, ни удерживаемые им заложники не были найдены. Как сообщает интернет-издание Khaosod, огромное здание торгового центра состоит из нескольких частей, включая многоуровневую автомобильную стоянку. Где в настоящий момент находится капрал, неизвестно.

Между тем министр здравоохранения Таиланда доктор Анутхин Чанвиракун сообщил, что количество раненых в результате стрельбы увеличилось до 31 человека, при этом 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Перед началом операции по освобождению заложников, бойцы армейского и полицейского спецназа страны вывели из торгового центра более тысячи посетителей, которые скрывались от находящего там преступника.

Как сообщает телеканал Thai PBS, несмотря на то, что операция началась более часа назад, людей все еще продолжают выводить из здания.

В посольстве России в Таиланде сообщили, что наших соотечественников среди погибших и пострадавших при инциденте в ТЦ не было.