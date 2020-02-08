Угрозы жизни нет: врач рассказал о травмах пострадавших при крушении вертолета

Состояние двух пострадавших, доставленных в больницу после крушения частного вертолета Bell 407 в 30 километрах от Казани оценивается как тяжелое, но стабильное. Об этом рассказал «Звезде» первый заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Марсель Миннуллин.

«У одного из них перелом третьего ребра, у другого - трех поясничных позвонков. Угрозы жизни нет», - сказал Миннуллин.

По его словам, в настоящее время одному из пострадавших уже оказана медицинская помощь, он находится в реанимации, второй проходит стадию диагностики, после чего также будет переведен в реанимационный блок.

Единственным погибшим в результате трагедии 7 февраля оказался депутат Государственной думы Айрат Хайруллин. Он был зажат в кабине вертолета. Спасателям удалось извлечь его тело из-под обломков и организовать перевозку к штабу поисковой операции.