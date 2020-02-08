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В Минздраве Пермского края проверяют информацию об анестезиологе, якобы убивавшем ветеранов

Валентина Пескова
21:50 08.02.2020
В публикации на одном из интернет-форумов, медик якобы признался в убийстве 10 ветеранов войны, которых он отключил от аппарата ИВЛ.
В Минздраве Пермского края проверяют информацию об анестезиологе, якобы убивавшем ветеранов
© Фото: Globallookpress

Резонансная публикация на одном из форумов в интернете, в которой якобы медик-анестезиолог рассказал о преступных действиях в отношении десяти ветеранов Великой Отечественной войны до сих пор проверяется Минздравом Пермского края. Как сообщила его глава Оксана Мелехова, специалисты ведомства и администрация учреждения проводят служебное расследование.

«Создана комиссия с целью проверки указанных в сообщении фактов. До окончания проверки, говорить о достоверности опубликованной информации преждевременно. Об итогах проверки обязательно сообщу», - написала министр в Instagram.

Ранее в соцсетях появилась информация о враче, который убивал ветеранов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Якобы в подтверждение этой информации было опубликовано фото с бейджем, на котором видно личные данные врача. Пользователи сети нашли анестезиологов с таким именем и фамилией в Кировской области и в Пермском крае.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко накануне заявил, что резонансная история об анестезиологе, который якобы отключал ветеранов в госпитале Кировской области от аппарата ИВЛ, является придуманной.

По его словам, подозревавшегося в совершении преступления кировского медбрата проверили на детекторе лжи, и прибор определил, что медик не причастен к инциденту, о котором рассказали СМИ. Все обвинения с него сняты.

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