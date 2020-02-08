Посольство: россияне отсутствуют среди пострадавших при стрельбе в Таиланде

В числе пострадавших от действий таиландского стрелка в торговом центре «Терминал-21» в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны нет россиян. Об этом сообщается на странице посольства России в Таиланде со ссылкой на информацию от правоохранительных органов.

«Иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхонратчасима отсутствуют», - сказано в заявлении.

Как пояснил «Звезде» второй секретарь посольства России в Таиланде Аркадий Кощеев, место происшествия находится далеко от основных туристических мест Таиланда, в 300 км к северо-востоку от Бангкока. Поэтому наличие там иностранцев и тем более россиян было маловероятно.

Сегодня днем 32-летний капрал Чакрапант Тхомма, являющийся военнослужащим армии Таиланда, застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, после чего скрылся, угнав автомобиль.

Далее он направился к торговому центру, по пути открыв стрельбу по прохожим. Внутри здания он также расстрелял посетителей и взял в заложники 16 человек. По последним данным, жертвами происшествия стали 20 мирных жителей.