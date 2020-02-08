Пожар произошел на Магнитогорском металлургическом комбинате: видео

В листопрокатном цехе Магнитогорского металлургического комбината под Челябинском произошло возгорание. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что открытый огонь вырывается из цеха и слышны звуки взрывов.

© МЧС России

Как сообщили «Звезде» в региональном управлении МЧС, горит маслоподвал и реверсивный стан, который с 3 февраля находится на капитальном ремонте.

© МЧС России

«По предварительной информации, пожар локализован на площади 390 квадратных метров», - отметили в ведомстве.

© МЧС России

В результате инцидента никто не пострадал. Для ликвидации возгорания привлечено 42 человека и 11 единиц техники.