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«Стрижи» над Кубанью: высший пилотаж показали экипажи ВКС в Тихорецке

Александра Арсентьева
20:20 08.02.2020
Гости мероприятия могли увидеть парад авиационной техники: в небе над аэродромом пролетели в составе пар и звеньев экипажи самолетов Л-39, Як-130 и Су-25.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На аэродроме Тихорецк прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию со дня образования учебной авиационной базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова.

«Из всех баз, которые входят в состав Краснодарского авиационного училища, мы единственные, которые отмечаем 80 лет, остальные базы помоложе. Наша учебно-авиационная база прошла все годы Великой Отечественной войны. Те боевые заслуги, которые были достигнуты личным составом  базы», - сказал командир учебно-авиационной базы второго разряда города Тихорецка полковник Юрий Багов.

Гости мероприятия могли увидеть парад авиационной техники: в небе над аэродромом пролетели в составе пар и звеньев экипажи самолетов Л-39, Як-130, Су-25 и МиГ-29. Летную программу завершили демонстрационные полеты экипажей пилотажной группы «Стрижи» на истребителях МиГ-29.

© ТРК "Звезда"

Летчики продемонстрировали одиночный, групповой, парный и встречный пилотаж. Летная программа включала в себя соло-пилотаж на форсажном режиме работы авиационных двигателей, выполнение комплекса фигур высшего пилотажа и перестроения в различные фигуры составе шести экипажей, а также показ наиболее зрелищных элементов, включая групповые, «зеркало»  «петли Нестерова», «колокол», «синхронные бочки», «встречный роспуски» и другие.

Также была организована выставка самолетов и вертолетов, которые стоят на вооружении ВКС России. Гостям показали истребители Су-30 и МиГ-29, штурмовики Су-25, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, учебные самолеты Л-410, Л-39, Як-130, вертолеты Ми-8, Ка-52 и Ми-28Н.

Кроме того, на аэродроме Тихорецк прошла информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ - твой выбор». Всего акцию посетили свыше 12 тысяч человек.

© ТРК "Звезда"

Тихорецкая учебная авиабаза свою историю отсчитывает с момента формирование авиационного полка в феврале 1940 года на аэродроме Мокрое в Запорожье. Первое боевое крещение 131-й авиаполк получил в походе Красной Армии в Бессарабию и Северную Буковину летом 1940 года. Начало Великой Отечественной войны 131-й авиаполк встретил на лагерном аэродроме Новополтавка Николаевской области, выполняя задачи по прикрытию промышленного узла Кривой Рог - Запорожье  - Днепропетровск. В период 1941-1945 годы 40-м гвардейским (бывших 131-м) истребительным авиационным полком произведено почти 15 000 боевых самолетовылетов и уничтожено 468 самолетов, огромное число боевой техники и живой силы противника.

В разные годы на вооружение подразделений были самолеты И-16, ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, Ла-9, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, Л-29 и Л-39.

В марте 2011 года полк стал учебной авиационной базой, его основной задачей является подготовка и обучение курсантского и переменного летного состава.

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