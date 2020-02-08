Экс-министр транспорта Карелии арестован за взяточничество

Суд в Петрозаводске на два месяца заключил под стражу бывшего министра дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексея Кайдалова. Он был задержан по обвинению в получении взятки.

Огласивший постановление судья Роман Парамонов объявил, что Кайдалов будет находиться под стражей до 5 апреля 2020 года.

Защита обвиняемого просила отпустить бывшего министра под домашний арест по состоянию здоровья. Однако это ходатайство было отклонено.

СУ СК РФ по Карелии сообщил, что Кайдалов был задержан вместе с заместителем директора по строительству аэропорта Петрозаводска Игорем Волчеком. Как полагает следствие, фигуранты с ноября 2019 года по февраль 2020 года получили взятку в размере около 800 тысяч рублей за содействие в заключении договора подряда на строительство объекта на территории аэропорта.

Кайдалов был отстранен от своей должности решением главы Карелии Артура Парфенчикова.