Астролог рассказал, как снежное суперлуние может повлиять на здоровье людей

В наступившие выходные земляне могут наблюдать так называемое «снежное суперлуние» - явление полной снежной Луны. Это будет вызвано тем, что Луна приблизится к ближайшей на своей орбите точке к Земле - перигею.

Полные луны называются суперлуниями в противоположность микромунам, когда Луна находится в апогее - дальше всего от Земли. Микромуны примерно на 14 процентов меньше, чем суперлуны, и иногда кажутся более тусклыми. Так происходит потому, что площадь, которую освещает Солнце, становится на 30 процентов меньше.

Астролог Павел Глоба в комментарии «Звезде» пояснил, как данное явление влияет на эмоциональное состояние человека. По его словам, суперлуние скажется на людях, которые психологически зависимы.

«Для остальных все пройдет нормально. Поэтому нужно не поддаваться эмоциональным перепадам, не конфликтовать, вести себя нормально, соблюдать правила безопасности на дорогах. Не нужно придавать этому большого значения. Это, в основном, психологические проявления. То есть человек в это время становится менее стрессоустойчивым, поэтому лучше ему контролировать свои эмоции», - дал совет эксперт.

Следующее подобное небесное явление, по данным астрофизиков, следует ожидать только 1 октября 2020 года.