В Самаре пропала 11-летняя школьница

В Самаре ищут 11-летнюю девочку, которая пропала 7 февраля. Поисками школьницы занимаются полиция и волонтеры. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным областного отделения поискового отряда «Лиза Алерт», рост девочки составляет 135 сантиметров. Школьница худощавого телосложения, с темно-русыми волосами до плеч и голубыми глазами.

На девочке были надеты черная шапка, темно-синяя куртка, черные леггинсы и черные сапоги.