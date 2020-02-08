17 жертв и 700 патронов: что известно об инциденте со стрелком в Таиланде
В Таиланде в городе Накхонратчасима (Корат) произошла стрельба, инициатором которой стал военнослужащий национальной армии.
Позднее стало известно, что солдат удерживает на четвертом этаже торгового центра 16 заложников, передает Khaosad.
В соцсетях появилось видео из торгового центра в Таиланде. На нем видно, что взволнованные посетители заведения в спешке покидают здание.
Издание Mirror сообщило, что до того, как военнослужащий появился в торговом центре, он убил своего командира и еще двоих человек на военной базе.
Интернет-портал Khaosod заявил, что солдату удалось похитить из военной части не менее 700 патронов. Отмечается, что ранее военнослужащий завоевал несколько призов на соревнованиях по стрельбе.
Все происходящее мужчина, устроивший стрельбу, снимал на камеру и публиковал в социальной сети Facebook.
Полиция доставила на место происшествия мать военнослужащего. Сотрудники спецслужб рассчитывают, что женщина сможет убедить сына сдаться правоохранительным органам.
К настоящему моменту СМИ Таиланда сообщают, что военный продолжает удерживать заложников. В торговом центре слышны выстрелы. Количество погибших составляет 17 человек.