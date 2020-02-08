17 жертв и 700 патронов: что известно об инциденте со стрелком в Таиланде

В Таиланде в городе Накхонратчасима (Корат) произошла стрельба, инициатором которой стал военнослужащий национальной армии.

Позднее стало известно, что солдат удерживает на четвертом этаже торгового центра 16 заложников, передает Khaosad.

В соцсетях появилось видео из торгового центра в Таиланде. На нем видно, что взволнованные посетители заведения в спешке покидают здание.

Издание Mirror сообщило, что до того, как военнослужащий появился в торговом центре, он убил своего командира и еще двоих человек на военной базе.

Интернет-портал Khaosod заявил, что солдату удалось похитить из военной части не менее 700 патронов. Отмечается, что ранее военнослужащий завоевал несколько призов на соревнованиях по стрельбе.

© aftenbladet

Все происходящее мужчина, устроивший стрельбу, снимал на камеру и публиковал в социальной сети Facebook.

Полиция доставила на место происшествия мать военнослужащего. Сотрудники спецслужб рассчитывают, что женщина сможет убедить сына сдаться правоохранительным органам.

© Zhang Keren, XinHua, Globallookpress

К настоящему моменту СМИ Таиланда сообщают, что военный продолжает удерживать заложников. В торговом центре слышны выстрелы. Количество погибших составляет 17 человек.