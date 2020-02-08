Мать таиландского стрелка привезли на место ЧП

Полиция доставила на место происшествия мать военнослужащего таиландской армии, который открыл стрельбу по посетителям торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат).

Сотрудники спецслужб рассчитывают, что женщина сможет убедить сына сдаться правоохранительным органам. В настоящее время солдат удерживает около 16 заложников на четвертом этаже магазина. Семнадцать посетителей убиты.

Территория вокруг торгового центра оцеплена спецназом Таиланда.

По сообщениям местной прессы, военнослужащий является профессиональным стрелком, который имеет несколько призов, завоеванных на соревнованиях по стрельбе.