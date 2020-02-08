Поезд на скорости протаранил выехавшую на пути фургон и протащил ее за собой: видео
При аварии пострадал водитель автомобиля, он с травмами был доставлен в больницу.
© Видео: HER TELDEN PAYLAŞIMLAR, YouTube © Фото: HER TELDEN PAYLAŞIMLAR, YouTube
В Сети опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела инцидент с участием фургона и поезда, произошедший на железнодорожном переезде в районе города Сюлюменли в провинции Афьонкарахисар в Турции.
Водитель фургона, перевозивший хлеб, проехал на красный свет, сломал шлагбаум и выехал на рельсы. Автомобиль остановился и попытался покинуть железнодорожное полотно, но в этот момент нарушителя настиг товарный поезд. Состав протащил машину более сотни метров.
Как сообщают CNN Turk, мужчину, который находился за рулем фургона, госпитализировали с травмами.