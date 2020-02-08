Число жертв стрельбы в ТЦ Таиланда возросло до 17

СМИ Таиланда сообщают, что в ТЦ, где удерживает заложников устроивший стрельбу военный, снова слышны выстрелы. При этом число погибших уже возросло до 17 человек.

По данным интернет-портала Khaosod, солдату, устроившему стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда, удалось похитить из военной части не менее 700 патронов.

Таиландское СМИ сообщает, что военнослужащий является профессиональным стрелком, который имеет несколько призов, завоеванных на соревнованиях по стрельбе.

Напомним, рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск взял в заложники 16 человек, которых удерживает на четвертом этаже торгового комплекса, где ранее открыл стрельбу по посетителям.

В здании торгового комплекса работает спецназ.