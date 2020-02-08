В Минздраве подсчитали число осложнений в год из-за врачебных ошибок

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко полагает, что в программу обучения врачей следует внести вопросы безопасности оказания медпомощи; по его информации, ежегодно более 70 тысяч человек получают тяжелые осложнения из-за неверно назначенных лекарств. Об этом он заявил на заседании ассоциации «Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов» в Институте электронного медицинского образования Сеченовского университета.

Министр разъяснил, что от неправильного использования каталок в скорой помощи в год гибнет 1-2 человека.

«Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности, поэтому прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями», - заявил глава Минздрава.

Также Мурашко уточнил, что в год от неверного назначения и применения лидокаина умирают не менее 25 человек.

Министр добавил, что фактически, из-за ошибок медиков - неправильного назначения лекарств и использования медицинских изделий - свыше 70 тысяч человек в год получают тяжелые осложнения.