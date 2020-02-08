Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил телеграмму со словами соболезнования в связи с трагической смертью депутата Госдумы Айрата Хайруллина.

Мишустин отметил, что Хайруллин прожил яркую и достойную жизнь и сумел добиться значительных успехов в бизнесе.

«Он многое сделал для развития молочной отрасли. Его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы и в Госсовете Республики Татарстан, и в Государственной Думе», - говорится в тексте премьера.

Премьер-министр подчеркнул, что многие годы Хайруллин последовательно отстаивал интересы своих избирателей, а также являлся соавтором ряда важных законопроектов, которые направлены на укрепление агропромышленного комплекса.

Айрат Хайруллин находился в вертолете, который потерпел крушение накануне в Казани. Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Камы в 6 километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане. Депутат получил травмы, несовместимые с жизнью.