Устроивший стрельбу в Таиланде вел трансляцию в Facebook

Солдат, устроивший стрельбу в Таиланде, выкладывал все происходящее в социальную сеть Facebook. Кадры прямой трансляции с места происшествия опубликованы в Сети.

По последней информации, мужчина на четвертом этаже торгового центра удерживает 16 заложников.

По информации The National, военнослужащий убил не менее 12 человек. Также известно о раненых, однако их число пока неизвестно.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.