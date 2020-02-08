Устроивший стрельбу в Таиланде вел трансляцию в Facebook
Военнослужащий убил не менее 12 человек.
© Видео: Twitter © Фото: guyelster, Twitter
Солдат, устроивший стрельбу в Таиланде, выкладывал все происходящее в социальную сеть Facebook. Кадры прямой трансляции с места происшествия опубликованы в Сети.
По последней информации, мужчина на четвертом этаже торгового центра удерживает 16 заложников.
По информации The National, военнослужащий убил не менее 12 человек. Также известно о раненых, однако их число пока неизвестно.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.