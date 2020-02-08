Опубликованы кадры из ТЦ в Таиланде, где стрелок удерживает заложников

В соцсети появились кадры из торгового центра в Таиланде, где открыл стрельбу военнослужащий. На них видно, что взволнованные посетители заведения в спешке покидают его, направляясь к выходам.

Уже известно о 12 жертвах, которые погибли от пулевых ранений. Как сообщает Mirror, cержант национальной армии Таиланда вооружен винтовкой. До того, как он появился в торговом молле, мужчина убил своего командира и еще двоих человек на военной базе.

По данным СМИ, стрелок удерживает около 16 заложников на четвертом этаже магазина. Спецназ Таиланда готовится к штурму здания.