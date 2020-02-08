СМИ: устроивший стрельбу в Таиланде солдат удерживает 16 заложников

Солдат, устроивший стрельбу в Таиланде, удерживает на четвертом этаже торгового центра 16 заложников, сообщает Khaosad.

«Солдат использовал автомат и застрелил ни в чем не повинных людей. В результате стрельбы многие получили ранения и погибли», - сказал представитель полиции.

По информации The National, жертвами перестрелки стали не менее 12 человек. Также известно о раненых, но их число пока не уточняется.

Отмечается, что солдат, стреляя по людям, сделал селфи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.