СМИ: устроивший стрельбу в Таиланде солдат удерживает 16 заложников
По информации местных СМИ, жертвами нападения стали не менее 12 человек.
© Видео: เร่งสกัดจับ กราดยิงโคราช | Thairath Online, YouTube © Фото: Thairath_News, Twitter
Солдат, устроивший стрельбу в Таиланде, удерживает на четвертом этаже торгового центра 16 заложников, сообщает Khaosad.
«Солдат использовал автомат и застрелил ни в чем не повинных людей. В результате стрельбы многие получили ранения и погибли», - сказал представитель полиции.
По информации The National, жертвами перестрелки стали не менее 12 человек. Также известно о раненых, но их число пока не уточняется.
Отмечается, что солдат, стреляя по людям, сделал селфи.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.