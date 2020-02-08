СМИ: военнослужащий в Таиланде устроил стрельбу

В Таиланде произошла стрельба, инициатором которой, по предварительной информации, стал военнослужащий национальной армии. Инцидент случился в городе Накхон Ратчасима.

По данным местных СМИ, жертвами перестрелки стали не менее 12 человек. Также известно о раненых, однако их число пока не уточняется.

Согласно материалу The National, мужчина открыл огонь по людям в центре города. Кадры с места ЧП были опубликованы в Сети.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.