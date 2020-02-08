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Рекрутер назвала преждевременной информацию о массовом сокращении российских пилотов из авиакомпаний КНР

Александра Арсентьева
15:15 08.02.2020
По ее словам, сокращение пилотов связано с простоем лайнеров Boeing 737 MAX.
Рекрутер назвала преждевременной информацию о массовом сокращении российских пилотов из авиакомпаний КНР
© Фото: Guo Yu, Xinhua, Globallookpress

Руководитель кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анна Ермилина прокомментировала «Звезде» распространяемую в СМИ информацию, что китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов.

По ее словам, за последние 3,5 года в Азию уехали на работу более 500 российских пилотов гражданской авиации. Ключевой причиной оттока специалистов явился разрыв в уровнях зарплат. Например, командир воздушного судна в России может получать от 350 тысяч до 650 тысяч рублей, а в Китае - от $18 тысяч до $25 тысяч в месяц.

Ермилина сообщила, что сокращение пилотов связано с простоем лайнеров Boeing 737 MAX. Авиакомпания Hainan Airlines приостановила полеты 11 воздушных судов моделей Boeing 737 MAX, CSA в количестве 24 самолетов.

Она добавила, что китайские авиакомпании активно нанимали зарубежных пилотов для работы на Boeing 737 MAX из-за нехватки своих специалистов. Самолет был очень популярен на рынке в Китае, но после двух катастроф ситуация изменилась, и теперь спрос на иностранных пилотов уменьшился.

«Однако говорить о массовом уходе пилотов с китайского рынка преждевременно», - сказала Ермилина.

Рекрутер также заявила, что отток российских пилотов из Китая обратно в РФ не наблюдается, а тот факт, что некоторые пилоты возвращаются в Россию, является естественной ротацией и выбором более привлекательных условий для себя.

Ранее ТАСС сообщил, что китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в скором времени авиакомпании China Southern Airlines и Hainan Airlines в совокупности собираются уволить свыше 100 пилотов-россиян.

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 - China Southern Airlines», - рассказал ТАСС источник, близкий к летному составу авиакомпаний.

Он добавил, что речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов. Также, по его словам, компании увольняют не только пилотов из России, но и вообще сокращают штат иностранного летного состава.

Авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines не ответили на запрос агентства.

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